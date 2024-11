Inaugurada Apolinário Hamburgueria

ANDRADINA – Foi inaugurada na última segunda-feira (11), a mais nova loja de lanches especiais da cidade de Andradina, a Apolinário Hamburgueria, localizada na rua Alagoas, praticamente no cruzamento com a rua Bandeirantes, ao lado da Apolinário pastelaria, no bairro Piscina. Os lanches servidos no local serão o diferencial da cidade, citou o empreendedor Eduardo Apolinário, apostando no crescimento da cidade após o advento do parque aquático Acqualinda.

O proprietário Eduardo Apolinário, que já tem a Apolinário Pastelaria (bem ao lado da hamburgueria), teve a ideia de ocupar o espaço existente com algum tipo de comércio, pensando em várias opções, mas acabou optando por uma hamburgueria para oferecer mais uma opção gastronômica aos clientes e amigos.

Além desses empreendimentos, a família Apolinário tem uma enorme barraca de pasteis montada periodicamente nas feiras livres aos domingos no cruzamento das ruas Rodrigues Alves com Ceara, às terças-feiras na praça do Stella Maris e às quintas na praça do Teodoro.