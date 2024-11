Casa das Lâmpadas completa 10 anos de sucesso

Gislaine Sereno e o filho Lucas Sereno deram continuidade ao legado deixado pelo saudoso Betinho Sereno, vitima de covid; Objetivo alcançado e a dupla quer aumentar ainda mais o sucesso do empreendimento.

ANDRADINA – A Casa das Lâmpadas está completando este mês, 10 anos de funcionamento, dos quais 8 deles no atual endereço no cruzamento das ruas Bandeirantes com Santa Catarina, e dois quando tudo se iniciou a 100 metros dali, na mesma rua Bandeirantes, mas cruzamento com rua Espírito Santo, ambos no bairro Piscina. Gislaine Sereno e o filho Lucas Sereno, literalmente arregaçaram as mangas e tornaram a empresa referência no setor em que atua.

CAFÉ DA MANHÃ COM CLIENTES E COLABORADORES

O café da manhã realizado na manhã do último sábado (06), é um evento que já virou tradição nos últimos anos, reunindo clientes, colaboradores e amigos do então casal Betinho e Gislaine e depois continuado com a ela e o filho Lucas Sereno, que está estudando administração para dar maior suporte ao empreendimento.

A Casa das Lâmpadas ao longo desses 10 anos se consolidou como uma das mais tradicionais no ramo hidráulico e eletrico e está em franca expansão em suas vendas, consolidando-se cada vez mais forte no comércio andradinense.

4 ANOS SEM BETINHO SERENO, O GRANDE CAPITÃO DO BARCO

Esse foi o quarto aniversário sem o grande capitão e timoneiro dessa enorme empresa, agregando mais de uma dezena de funcionários e uma gama imensurável de clientes e amigos. Betinho Sereno era apaixonado por seu trabalho e quando montou a loja queria exatamente que fosse como se ele estivesse vendendo pra ele mesmo, ou seja, um atendimento de primeiro e tendo todos como amigos. Talvez isso explique o sucesso da Casa das Lâmpadas de hoje: atendimento humanizado.

Prova disso é a consolidação do nome “Casa das Lâmpadas” junto aos profissionais da área da construção civil, elétrica, e quem busca por produtos de qualidade com um preço justo. Gislaine Sereno disse que seu marido foi um professor para ela, para seu filho Lucas e todos os profissionais que trabalharam com ele, por isso seu legado nunca vai morrer.