Avô é preso acusado de estuprar e engravidar neta de 17 anos deficiente mental

ANDRADINA – A Polícia Civil de Andradina, através da Delegacia de Defesa da Mulher, prendeu na quinta-feira (14), A. A. S., de 67 anos, acusado de estuprar e engravidar uma neta de 17 anos portadora de deficiência mental. O Mandado de Prisão Temporária (30 dias), foi cumprido no estado do Paraná, para onde fugiu e foi recambiado para Andradina, permanecendo à disposição da Justiça. Está sendo investigado se ele também estuprou uma filha dele.

A prisão do acusado aconteceu quando a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) foi acionada para averiguação de uma gravidez em uma adolescente de 17 anos portadora de deficiência mental. Diante da gravidade do caso, a DDM requereu e a Justiça autorizou exame de DNA para descobrir quem era o pai da criança e possível estuprador.

Ao perceber que ele era suspeito de ser pai do filho que adolescente esperava e que o exame poderia comprovar o crime, i possível autor (até então suspeito), fugiu da cidade de Andradina para o estado do Paraná.

Após trabalho de inteligência da Polícia Civil de Andradina, através da DDM e em conjunto com a Polícia Civil do Paraná, o investigado foi localizado em Querência do Norte, no oeste paranaense.

Devidamente cumprido o Mandado de Prisão temporária, ele foi removido para Andradina, São Paulo, permanecendo à disposição da Justiça, que deve concluir o caso em 30 dias e, se comprovando o crime, deve requerer que a Justiça converta a temporária em prisão preventiva.

Investigação e prisão do acusado efetuada pela DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Andradina, tendo a frente a delegada Carolina da Silva Tucunduva.