Sucesso de público e renda o XXII Leilo Fest da APAE 2024

ANDRADINA – Sucesso absoluto de público e de renda o XXII Leilo Fest da APAE – Associação de Pais e Amigos dos portadores de necessidade especiais, realizado no último domingo, dia 10, no recinto da EXPOAN, no bairro Santa Cecília, mostrando que, quando se trata de ajudar o próximo, o ser humano dá uma goleada de solidariedade. Para coroar com chave de ouro, o tempo se manteve firme durante todo final de semana.

Além do almoço propriamente dito, com feijão gordo, arroz branco, farofa com bacon e paio, havia a venda cerveja estupidamente gelada, refrigerante e água, havia a venda dezenas de bovinos, brindes e prendas doadas pela comunidade local e regional. Mais uma vez, como já aconteceu anteriormente, o leilão da imagem de uma santa foi bastante disputado.

Muitos cidadãos que sempre comparecem em leilões dessa natureza, acabam fazendo compras generosas, e alguns deles até doam de volta suas compras para que sejam novamente colocadas à venda, resultando em arrecadação de valores substanciais para os cofres da entidade.

Neste ano os organizadores do Leilo Fest não armaram barracas gigantes ao longo do recinto como anos anteriores, e montando as mesas dentro do próprio recinto de leilões, adiantando substancialmente o inicio dos lances e também uma barraca maior bem ao lado desse recinto. A mudança foi aprovada pelos presentes. Vale salientar que alguns preferiram as mesas embaixo de algumas árvores, devido ao forte calor.

A organização do evento já convida todos os presentes na festa de 2024 para comparecerem ao evento no próximo ano de 2025.