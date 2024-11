Professores do Esporte participam de curso para atividades físicas com crianças com TEA

Professores da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, juntamente com cuidadores do Programa Criando Asas da Secretaria de Assistência Social e professores da Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Andradina, participaram de um curso sobre Prescrição de Atividades Físicas, Esportivas e Reabilitação Motora para Autistas.

O curso, realizado em Araçatuba no último sábado (26), foi ministrado por Rodrigo Brunel de Santa Catarina. O palestrante, escritor, especialista em autismo, é capacitado em Atividades Físicas para crianças com TEA (Transtorno do espectro Autista e também treinador comportamental.

Segundo o subsecretário de Esportes, Fabrício Indião, o principal objetivo do curso foi capacitar profissionais e para oferecer um suporte mais eficaz a crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A formação visou promover um desenvolvimento motor, cognitivo e social mais adequado, permitindo que esses jovens tenham uma melhor qualidade de vida.



Os participantes aprenderam sobre a importância da inclusão de crianças com autismo na prática esportiva, abrangendo tanto esportes individuais quanto coletivos. Essa abordagem é fundamental para estimular a socialização e o aprendizado de novas habilidades.



“O curso é de fundamental importância para que em breve possamos iniciar um projeto esportivo para crianças autistas”, destacou indião.



A expectativa é que essa nova iniciativa crie oportunidades para que as crianças possam participar de atividades físicas de forma inclusiva e adaptada, promovendo um ambiente acolhedor e estimulante.

