Alunos do Centro TEA participam de aula de Yoga

ANDRADINA – No último dia 20/10, a clínica TEA Andradina se transformou em um espaço de tranquilidade e bem-estar, onde seus pacientes participaram de mais uma aula relaxante de Yoga, oferecida voluntariamente pelo professor João Massuda, do Yoga Shala Studio. Este evento marcou um momento especial de conexão e aprendizado, promovendo benefícios significativos para os participantes.



A prática de Yoga tem se mostrado eficaz para pessoas com TEA, contribuindo para o desenvolvimento da consciência corporal e a redução da ansiedade. As posturas e exercícios respiratórios proporcionam uma oportunidade única de relaxamento e foco, ajudando a melhorar a concentração e a autorregulação emocional. Além disso, a Yoga incentiva a interação social de forma lúdica e envolvente, essencial para o desenvolvimento de habilidades sociais.



O ambiente acolhedor contagiou todos os presentes, promovendo um espaço seguro para a expressão e o autocuidado.



Eventos como este são fundamentais não apenas para a promoção do bem-estar físico e mental, mas também para fortalecer a comunidade e a inclusão. A prática de Yoga, ao ser integrada ao cotidiano de pessoas com TEA, oferece um recurso valioso para lidar com os desafios do dia a dia, favorecendo uma vida mais equilibrada e harmoniosa.



O sucesso da aula de Yoga reforça a importância de iniciativas que busquem apoiar o desenvolvimento de habilidades essenciais e promover o autoconhecimento, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para os pacientes e suas famílias.



O Centro de Referência Municipal para o Transtorno do Espectro Autista atualmente assiste 99 crianças, das quais 65 recebem intervenções terapêuticas individualizadas. Foi inaugurado em Agosto de 2023 e possui quadro técnico com médica neurologista, duas fonoaudiólogas, psicóloga, psicóloga neuropsicóloga, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Está localizado na Rua Vitório Guaraciaba, número 1370, em frente ao Colégio Estadual Alvaro Guião. Aberto de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17h00.