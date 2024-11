Meio Ambiente faz entrega de mudas para incentivar pomares urbanos

ANDRADINA – No dia 15 de outubro foram entregues 16 mudas de jabuticabeira para os moradores do bairro São João, que foram beneficiados com casas da CDHU. Em parceria com CRAS 2 a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar participou desse movimento que busca trazer qualidade de vida e melhora na saúde dos moradores, levando em consideração todos os benefícios das árvores frutíferas, principalmente os da jabuticabeira.



Buscando sempre levar informação a população, foi destacado as 10 principais características da jabuticaba, sendo elas: recupera a elasticidade da pele, auxilia no emagrecimento, fortalece os cabelos, aumenta a imunidade, melhora o sistema digestivo, previne câncer, melhora a circulação sanguínea, alivia atrite, fortalece os ossos e previne a diabetes.

Divulgação