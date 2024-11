Policiais são treinadas para atender vítimas de violência contra a mulher no interior de SP

Objetivo é fortalecer o atendimento a mulheres em situação de violência, capacitando policiais mulheres para oferecer suporte e informações sobre direitos e recursos disponíveis.

Cerca de 30 policiais mulheres do interior de São Paulo estão participando de um curso de capacitação no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). O objetivo é treiná-las em áreas como psicologia, direito e medidas protetivas para atendimento de vítimas de violência contra a mulher.

A ação integra a expansão do projeto Cabine Lilás, que oferece suporte a mulheres vítimas de violência doméstica na capital paulista e já registrou mais de quatro mil atendimentos em sete meses.

Ao fim do curso, 20 policiais serão designadas para os centros de operações do interior, garantindo atendimento nas macrorregiões de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba para atender cerca de 450 cidades.

O serviço de proteção e rede de apoio à mulher pode ser solicitado pela própria vítima via 190 ou ser ofertado pelo atendente, caso a mulher queira falar diretamente com uma policial ou se tiver dúvidas em relação a quais medidas adotar caso seja agredida.

As vítimas são orientadas a abrir um boletim de ocorrência online, por meio do aplicativo SP Mulher Segura. Assim, a denúncia já é direcionada para a DDM Online.