Acidentes de moto fazem duas vítimas em Araçatuba em menos de 24 horas

Motociclista morreu na manhã de quarta-feira (23) ao ser atingido por outra moto; estudante de 21 anos faleceu terça-feira (22) após sua motoneta ser atropelada por um carro.

ARAÇATUBA – Um homem morreu em um grave acidente na manhã de quarta-feira (23), na Rua dos Fundadores, zona leste de Araçatuba. Segundo a polícia, ele seguia no sentido centro-bairro quando teve sua moto atingida de frente por outro motociclista, que fugia de uma abordagem da Guarda Municipal. O motociclista que provocou o acidente invadiu a contramão, impossibilitando a vítima de desviar. Ele sofreu lesões pelo corpo e uma fratura em uma das pernas. De acordo com as investigações, a moto utilizada pelo motociclista em fuga estava com a placa adulterada.

O Samu foi acionado e constatou que o motociclista atingido já estava sem vida no local.

OUTRO ACIDENTE

Menos de 24 horas antes, na tarde de terça-feira (22), uma estudante universitária de 21 anos morreu após sua motoneta Honda Biz ser atingida por um carro na Rua Cussy de Almeida. Imagens de câmeras de segurança mostram que a jovem seguia com a motoneta pela via, que tem sentido único para o bairro Guanabara. Ela estava na faixa da esquerda e, ao cruzar a Rua Peru, foi atingida por um Toyota Corolla, que seguia na faixa da direita e fez uma conversão em direção ao bairro, provocando a colisão.

As imagens mostram que a moto foi arrastada junto com a vítima. O veículo chegou a subir na calçada e só parou ao colidir com uma árvore.

A estudante foi socorrida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e faleceu no hospital. As circunstâncias do acidente serão investigadas.