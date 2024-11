Paulo Boaventura elogia produtores em curso de Processamento de Pães Caseiros

CASTILHO – A Secretaria de Agricultura e Turismo de Castilho (SAT), está comemorando o sucesso de mais um curso de capacitação oferecido aos produtores rurais do município em parceria com o Senar e o Sebrae.

Durante os dias 17 e 18 da semana passada, 16 produtores foram recepcionados no sítio “Sossego do Vovô” (lote 33 do assentamento Terra Livre) para aprenderem todos os segredos da produção rentável de pães caseiros. A larga e variada produção nestes dois dias de aprendizado foi tanta, que a mesa em que os produtos foram expostos e degustados, parecia mais com um belo banquete.

Grande incentivador da capacitação e diversificação dos cursos ofertados aos homens e mulheres do campo, o prefeito Paulo Boaventura fez questão de prestigiar o encerramento do curso na companhia de sua esposa, a 1ª Dama Edileuza Boaventura.

Em breves palavras, o Chefe do Executivo agradeceu a participação e parabenizou os homens e mulheres que optaram por investir no próprio aprendizado e na diversificação de seus produtos para aumentar a renda familiar. Também incentivou todos a continuarem atentos aos novos cursos que a Secretaria de Agricultura tem anunciado com grande frequência através das redes sociais e site oficial da Prefeitura de Castilho.