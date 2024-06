Incêndio destrói casa de madeira no jardim Europa

ANDRADINA – Um incêndio ainda de causas desconhecidas ocorrido próximo das 22h de terça-feira, dia 04/06, destruiu completamente uma casa de madeira, com dois cômodos de alvenaria, localizada na Avenida Grécia, no jardim Europa. Um aposentado de 70 anos, morador da residência sofreu queimaduras no braço e perna, lado direito e foi socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicado e permaneceu em observação. A princípio, não corre risco de vida. A Polícia Militr registrou a ocorrência.

Segundo parentes do aposentado, ele tem problema de envolvimento com bebida alcoólica e sempre recebe várias pessoas para beberem juntos. Inclusive já houve tentativa até de internação ou até que ele fosse morar com os filhos, mas ele se recusa.

Na noite de terça-feira, 04, mais uma vez, na casa havia pessoas com ele e quando o incêndio começou, a pessoa simplesmente foi embora e largou ele sozinho. Sem condições de sair da casa, ele acabou sofrendo as queimaduras. Por sorte conseguiram retira-lo do local antes que as chamas tomassem conta do imóvel simples.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o homem do local com segurança, encaminhando-o até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde foi medicado e permaneceu em observação.

A perícia técnica/científica foi acionada em busca de evidência que levem às causas do incêndio, determinando se foi acidental ou criminoso.

A Polícia Militar esteve no local preservando a área para o trabalho do Corpo de Bombeiros e da perícia.