Governo de Andradina divulga calendário de festejos

ANDRADINA – Os festejos de Aniversário dos 87 anos de Andradina começam no próximo dia 5 de julho na Praça Moura Andrade, com um Show Gospel com Samuel Messias e Banda, onde são esperadas milhares de pessoas para celebrar com fé, o aniversário da “terra mãe”.

Diferente dos outros anos, os eventos dos festejos estarão mais concentrados, no mês de aniversários, principalmente na semana do 11 de julho, dia da fundação da cidade. Além do tradicional desfile cívico no prolongamento da Avenida Guanabara, os festejos reúnem tradições como a “Cavalgada Entre Amigos”, eventos esportivos, noite de apresentação de artistas locais, eventos rurais e novidades da gastronomia como “Churrascada Rei do Gado” até uma celebração do “Dia do Rock”.

Tudo está sendo preparado para que as famílias e visitantes possam ter uma festa inesquecível mas sem que onere os cofres públicos municipal, mesmo assim os festejos estão tendo uma grande participação popular e de entidades.

AGENDA FESTEJOS DE JULHO/2024

DIA 05/07 – 20HS – SHOW GOSPEL COM SAMUEL MESSIAS E BANDA – PRAÇA MOURA ANDRADE

DIA 06/07 – A PARTIR DAS 06HS CAFÉ DA MANHÃ E AS 9HS INICIO DA CAVALGADA – 12ª CAVALGADA AMIGOS DE ANDRADINA – SAIDA DA ASSOCIAÇÃO TTRG E CHEGADA NA EXPOAN

DIA 06/07 – 19HS – (COPLEIA) LOUVOR COM RAMISON (GRUPO DE LOUVOR IGREJA KOINONIA) – PRAÇA MOURA ANDRADE

DIA 07/07 – 09HS AS 12HS – BRINCANDO PRAÇA – PRAÇA MOURA ANDRADE

DIA 08/07 – 19HS – SHOW DIA ROCK NA PRAÇA MOURA ANDRADE COM AS BANDAS MD6, DOLPH, NARDERA POP ROCK E RALF – PRAÇA MOURA ANDRADE

DIA 09/07 – 19HS – FESTIVAL REI DO GADO – ORQUESTRA REI DO GADO, NEGO VIANA E TRÊS DE OURO – PRAÇA MOURA ANDRADE

DIA 10/07 – 19HS – SHOW COM MEL ROCCA E SILVINHO DO PISEIRO – PRAÇA MOURA ANDRADE

DIA 11/07 – A PARTIR DAS 16HS – ANIVERSÁRIO DA CIDADE – DESFILE CÍVICO E SHOW – AVENIDA DOS TRÊS PODERES (PROLONGAMENTO AVENIDA GUANABARA) – SHOWS COM ALTO CLIMA – TRIO CARCARÁ – MARCO TÚLIO E LUCIANO – MEL ROCCA E MAVERICK

DIA 27/07 – 08:30HS AS 22HS – AGROFAN – APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA REI DO GADO E NEGO VIANA E SHOW A DEFINIR – EXPOAN

DIA 27/07 – 08HS AS 16HS – FESTIVAL DE JUDÔ NO GIME

DIA 28/07 – 8HS AS 18HS – 3º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS NO CENTRO CULTURAL PIONEIROS DE ANDRADINA

DIA 28/08 – 19HS – MISSA DO AGRICULTOR – ASSENTAMENTO TIMBORÉ