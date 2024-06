Morre o ex-diretor geral da Câmara de Andradina, Silvio Luzi Neto

ANDRADINA – Morreu na manhã de quinta-feira (6/6), Silvio Luzi Neto ( foto), de 65 anos, ex-diretor geral da Câmara de Vereadores de Andradina, onde trabalhou por mais de 20 anos, até se aposentar. Ele foi vítima de um infarto fulminante e, mesmo socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, não resistiu, indo a óbito. Silvio morava na rua Orensy Rodrigues Silva, bairro Piscina.

Mesmo envolvido na política devido ao cargo que exerceu por longo período e respirando 24h as decisões desta área, muitas delas que mudaram o município ao longo do tempo, Silvio era uma pessoa apartidária, procurando exercer sempre sua função sem beneficiar esse ou aquele vereador. Talvez isso explique sua longevidade à frente da Câmara.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Seu corpo foi velado na Funerária Rosa de Saron, localizada no cruzamento da Av. Guanabara, com rua Bahia, sendo um período na mesma quinta-feira (06), das 16h às 22h e também na sexta-feira (7), das 8h às 11h, quando seu corpo foi sepultado no cemitério São Sebastião.

À família enlutada, sinceros pêsames de toda a área jornalística de Andradina, pela sua colaboração ao longo do tempo nas elaborações de matérias voltadas para enaltecer os trabalhos da Câmara de Vereadores de Andradina.

