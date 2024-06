Academia Andradinense de Letras presta homenagem às mães

ANDRADINA – A noite de terça-feira, 28 de maio foi de muita emoção e festividade para as mães homenageadas pela Academia Andradinense de Letras e Aliandra – Aliança dos Literatos de Andradina. A solenidade ocorreu no recinto da Câmara Municipal de Andradina, presidido pelo vereador e acadêmico Professor Luzimar Rodrigues que teve ao seu lado as vereadoras Eloá Pessoa da Silva Harada Teixeira (Andradina) e Maria Ribeiro (Murutinga do Sul).

O acadêmico Professor Aparecido José Gomes (Protocolo), convidou os demais, Sonia Marli Teno de Almeida, Professora Maria Aparecida Sígari, radialista Edvaldo Gomes Brito e a presidente interina, jornalista Márcia Canevari, para comporem a extensão da mesa diretiva, ao dar posse ao Engenheiro Civil e escritor Nelson de Souza.

Após o juramento de posse, o protocolo convidou as homenageadas para tomarem assento em local de destaque: Adriana Oliveira da Silva; Simone Lilian Silva Donegati; Sonia Dias dos Santos; Alzira Gouveia da Silva; Lucimar Soares Silva; Eloá Pessoa da Silva Harada Teixeira; Maria Ribeiro; Aparecida de Jesus Sobrinho; Irene Zanini Paes; Valéria Cristina Garrido Soares; Cláudia Maria de Oliveira Siqueira; Camila Neris da Silva e Seila Maria Ferreira Silva.

A presidente Márcia Canevari abriu o evento citando as mães que faleceram neste mês de maio, Professora Mônica Cavalcante, a bancária Ângela Garetti e a Sra. Almezinda Alves de Oliveira e declamou o poema “Mãe é eterna”, emocionando a todos.

A cantora Mel Rocca e a dupla Gaúchos do Chamamé fizeram lindas apresentações em homenagem as mães, que receberam um certificado de honraria e um livro “Duas vezes você”, das mãos da autora, Jornalista Márcia Canevari, que por sua vez recebeu flores das homenageadas, vereadora Eloá, Simone Donegati e Lucimar Soares.

Os demais membros da Academia Andradinense de Letras também apresentaram poemas, fazendo do evento um presente a todas as mamães.

Professor Luzimar fez o encerramento agradecendo ao presidente do Poder Legislativo Lucas Furlan Lopes, aos artistas que se apresentaram e a todos os presentes. (fotos: Moisés Eustáquio)