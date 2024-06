Procissão e missa marcam a reinauguração da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora

ANDRADINA – Uma procissão com saída da Igreja Nossa Senhora das Graças às 16h do último dia 25 de maio, com destino ao bairro Barro Preto, precedeu uma missa realizada as 18h e marcou a reinauguração da Capela Nossa Senhora Auxiliadora, em um percurso de aproximadamente 6 km, metade dele de estrada de terra, atraindo dezenas de fiéis, tendo a frente o padre Rafael Casari.

Os fiéis foram animados durante o percurso por um carro de som, tendo a frente Marinalva Pereira, que animava a todos com cânticos e louvores cristãos, orações, e palavras encorajadoras. Para aquelas pessoas cujas condições físicas não foram possíveis fazer o trajeto a pé, os organizadores disponibilizaram um ônibus para deslocamento ao bairro Barro Preto e retorno à cidade de Andradina.

Depois da missa celebrada pelo padre Rafael dentro da capela totalmente reformada, onde alguns fieis foram abençoados pela sua benevolência, aconteceu uma quermesse no barracão ora construído, com venda de pastéis, espetinho, água, suco, refrigerantes e cerveja.

A comunidade católica, notadamente a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, a qual está subordinada, agradece imensamente à família Minholi, que arcou com a grande reforma e modernização da capela ora entregue à comunidade do bairro Barro Preto, a qual agora está se estudando a possibilidade de celebração de missa periodicamente.