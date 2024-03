PM de Andradina recupera duas motocicletas furtadas

ANDRADINA – A Polícia Militar, através do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior, recuperou duas motocicletas furtadas recentemente na cidade, aliviando a situação de seus proprietários, que fizeram questão e agradecer o empenho para localização de seus veículos, utilizados para o trabalho e lazer. Depois de localizadas, teve os casos registrados no plantão policial e as motos devolvidas aos seus legítimos proprietários.

PRIMEIRA MOTO RECUPERADA

A primeira recuperação ocorreu no último dia 27 de verereiro, terça-feira, quando policiais militares avistaram indivíduo transitando com uma CG/Titam de cor preta, sem placa, pelo bairro Nova Esperança, que se evadiu ao notar a viatura, conseguindo se desvencilhar da abordagem. Algum tempo depois, ele foi localizado no mesmo bairro, caminhando na via, já sem a motocicleta.

Indagado, apontou a residência onde havia escondido o veículo, que foi encontrado sem a placa e com a numeração do chassi raspada. Usando outros modos de verificação, foi possível constatar que a motocicleta havia sido furtada em 27/01/2024, nesta cidade. O indivíduo foi encaminhado ao plantão policial, autuado em flagrante e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça. A motocicleta foi restituída a sua proprietária.

SEGUNDA MOTO RECUPERADA

A segunda motocicleta, uma NX Bross, foi furtada na madrugada de quinta-feira, dia 29/02, no bairro Santa Cecília. Seu proprietário acionou a Polícia Militar, que realizou diligências em uma mata, existente nos fundos do bairro, e localizou a motocicleta, escondida na vegetação, sendo ela recuperada e restituída ao seu legítimo proprietário.