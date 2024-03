Governo de Andradina inaugura 3ª escola em tempo integral

ANDRADINA – Desde a última segunda-feira (04), a EMEF “Maria Vera Quental Tamai”, na Vila Botega, passará a regime integral para os quase 500 alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil.



O anúncio foi feito em um dia de comemorações na escola que também passa por uma reforma geral. A Educação em Período Integral é um privilégio de apenas 13% dos estudantes brasileiros, mas em Andradina 60% das escolas municipais já estão neste regime (incluindo as EMEFS “Dr Humberto Passarelli” e “Ondina Hofig de Castilho”).



“Estamos trabalhando para permitir as melhores experiências educativas para os alunos, que favoreça o aprendizado e o seu desenvolvimento integral numa proposta revolucionária”, disse a secretária da Educação Estala Cassiolato Goda.



O município busca com o novo modelo, oportunizar ações educativas e diversificadas a partir da interação com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para o enfrentamento das desigualdades educacionais.



O termo Educação em Tempo Integral ou Escola de Tempo Integral diz respeito àquelas escolas e secretarias de educação que ampliaram a jornada escolar de seus estudantes, trazendo ou não novas disciplinas para o currículo escolar. Aas unidades de ensino que adotam esse modelo implementam a extensão do tempo em turno e contraturno escolar e os estudantes estudam as disciplinas do currículo básico, como português e matemática, e também artes e esportes.



A solenidade de abertura da nova escola em tempo integral contou com a presença do prefeito Mário Celso Lopes, do subsecretário de Educação Kleberson Santos, da diretora Lucia Helena Marinho Marini, do presidente da Câmara de Andradina, Lucas Lopes, do vereador André Lopes, do diretor da EMEF Humberto Passarelli professor Carlos Shinkado Júnior, entre outras autoridades.



Nessas 3 escolas os alunos tem educação e aprendizado em dobro, graças ao enorme esforço feito pelo Governo de Andradina em revolucionar a Educação no município.



“A nossa educação municipal cada dia mais próxima do futuro. Nunca deixamos um projeto da Educação para trás, pelo contrário, a Educação sempre teve preferência no nosso governo e com isso nós estamos vendo o resultado dia a dia”, disse o Prefeito.

Secom/Prefeitura