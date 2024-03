Juventude e Village disputam a final do Mini Campo em Murutinga nesta sexta

MURUTINGA DO SUL – As equipes do Juventude (de Guaraçai) e Village (Andradina), disputam nesta sexta-feira (01), a partir das 20h, no campo anexo ao estádio municipal, a grande final do 8º Campeonato de Mini Campo de Murutinga do Sul, categoria livre. O homenageado da competição desta vez é o esportista José Adenilson de Souza, o “Zezinho”, que enfrenta como um guerreiro os problemas de saúde pela qual vem passando.

O Juventude chega na final com méritos, já que, a exemplo do ano passado, também realizou uma grande competição este ano, credenciado para a conquista do bi, porém, enfrentará uma equipe altamente qualificada.

Na semifinal o Juventude, que já havia vencido a 2ª Aliança na primeira partida dessa fase, voltou a vencer novamente pelo placar de 3 a 1, confirmando assim sua vitória e a vaga à final.

Já o Village, formado por jogadores que integram diversas equipes do futebol Amador e futsal de Andradina, empatou a primeira partida da semifinal e depois venceu por 4 a 2 a Chácara Campestre, da cidade anfitriã e que este ano trouxe vários atletas de Andradina.

OS CARAS DO JOGO

a organização do evento, encabeçada por Edilson Rodrigues, vem premiando os jogadores de cada equipe que contribuiu para que elas, de uma forma, ou de outra, saíssem vendedoras dos confrontos. Ou seja, nem sempre quem faz os gols é o ganhador, e sim uma boa defesa pode contribuir para essa escolha.