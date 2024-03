Andradinense Gabriel Xavier renova com o Bahia atÃ© 2027

SALVADOR/BA – O Esporte Clube Bahia anunciou em suas redes sociais a renovação do contrato do jogador andradinense Gabriel Xavier, de 22 anos até dezembro de 2027.

Gabriel que atua como defensor, chegou ao clube ainda nas categorias de base, tendo se destacado no Sub-20, quando disputou a final do Brasileiro da categoria contra o Vasco, anotando um gol nas finais de 2020.

Incorporado ao time principal em 2022, Gabriel esperou a oportunidade e em 2023, começou a ter mais chances disputando 24 partidas, com um gol marcado na Copa do Brasil na partida contra o Volta Redonda.

Com a chegada de Rogério Ceni ao final do ano passado, Gabriel já disputou esta temporada seis partidas, marcando um gol contra o Itabuna pelo Campeonato Baiano.

O zagueiro tinha vínculo com o clube até o final de 2026, mas acabou renovando por mais um ano, além de receber uma compensação financeira. Ele é considerado uma joia pela cúpula do Bahia.

Na sua posição, o Bahia também conta com Victor Cuesta, David Duarte, Kanu e Marcos Victor, mas tem conquistado a confiança do técnico Rogério Ceni e deve continuar entre os titulares nos próximos compromissos da equipe, seja no Campeonato Baiano, ou na Copa do Nordeste.

A expectativa é que esteja em campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o CRB, no estádio Rei Pelé, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Bahia é o vice-líder do Grupo B, com seis pontos, atrás apenas do Fortaleza, com sete.