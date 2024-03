Faleceu o advogado Jorge Máximo

Com quadro de fibrose pulmonar, Jorginho, como era conhecido, estava internado em Rio Preto e não resistiu

ANDRADINA – Faleceu na madrugada de sexta-feira (01), um dos mais renomados trabalhistas da cidade de Andradina, o advogado Jorge Francisco Máximo, expoente da família Máximo, com uma vida toda marcada por sua luta incansável em prol à causa trabalhista. Seu falecimento pegou a muitos de surpresa, que não sabiam de sua enfermidade e gerou consternação em muitos segmentos da sociedade andradinense, já que atuava em vários campos: trabalho, social, esportivo e benemérito.

Jorge Francisco Máximo esteva internado em Rio Preto nas últimas semanas, apresentando quadro clínico de fibrose pulmonar, onde esteve sempre acompanhado pela esposa Cecília da Silva Máximo, que aos poucos viu seu fiel companheiro de uma vida toda se definhando e perdendo a vida. Somente um transplante pulmonar poderia salvá-lo, mas não houve tempo

Muitifacetado por toda sua vida, Jorge Máximo trabalhou muito e em vários segmentos trabalhistas, antes de ingressar e ter grande sucesso no mundo do direito, onde chegou a ser presidente da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Andradina por duas vezes. Mostrando que veio das camadas mais baixas, Máximo em seu início de vida laboriosa, vencendo por méritos próprios e já trabalhou como motorista, feirante, comerciante, com a ajuda fundamental da companheira da vida toda.

FAMÍLIA DE ADVOGADOS

Jorge Máximo deixa exemplos e um legado digno de elogios. Vários membros de sua família: irmãos, filhas, sobrinhos, genros de seus irmãos ingressaram no mundo do direito graças a seu grande exemplo de luta e dedicação à nobre causa de defender os mais humildes e necessitados.

FILHAS NA CARREIRA

Suas filhas, Dras. Mayara da Silva Máximo e Ellen Caroline da Silva Máximo assumiram gradativamente o comando dos dois escritórios de advocacia, um na cidade de Andradina/SP e outro em Três Lagoas/MS.

VELÓRIO

O velório acontece das 14h as 22h desta sexta-feira (01) e das 7h às 10h de sábado (02), na Funerária Unidas (Organizações PAF), de onde seira o féretro para sepultamento do corpo no cemitério São Sebastião.