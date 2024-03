GalÃ¡ticos sagra-se campeÃ£o do Futsal de FÃ©rias de Nova IndependÃªncia

NOVA INDEPENDÊNCIA – O time Galáticos F. C., sagrou-se o grande vencedor do Campeonato de Férias 2024 de Nova Independência, ao derrotar por 5 a 2 o Atlético Independente, em partida realizada na noite do último sábado (24), no Ginásio de Esportes da cidade, completamente lotado. A banda marcial deu um show à parte com sua apresentação antes do início da final. A premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito final.

Presença do prefeito Fernando Santana, o presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Oguri, secretários e assessores na grande premiação aos vencedores. Galáticos recebeu troféu de campeão; Atlético Independente o de vice. O artilheiro do campeonato foi Guilherme, do Atlético Independente, com 27 gols. Igor Henrique, além de campeão, foi apontado como o craque do campeonato.

O JOGO

Como os prognósticos anteriores previam, os Galáticos eram os favoritos ao título e provou ser a equipe que tinha melhores condições de conquistar o tão cobiçado troféu, impondo um ritmo forte desde o início da partida. O placar foi construído aos poucos e com jogadas trabalhadas e muito bonitas.