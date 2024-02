PM e filha são mortos no estacionamento de farmácia, em SP

Militar estava de folga; os três envolvidos nas mortes estão foragidos

SÃO PAULO – Um policial militar foi morto na manhã deste sábado (24) no estacionamento de uma farmácia, na Zona Norte da capital paulista. Anderson de Oliveira Valentin estava de folga e dentro do carro com a filha Alycia Perroni Valentim, de 19 anos.

Três indivíduos chegaram por trás do carro do PM, encapuzados e de máscaras, e, ao ter contato visual com o policial, trocaram acenos com ele. De dentro do carro, Anderson apontou a arma para os três indivíduos, que desistiram de entrar na farmácia, que estava com a porta trancada, e foram embora.

No momento que os criminosos começam a se afastar, Anderson sai do carro e um dos bandidos saca a arma, é quando começa a troca de tiros. A câmera do circuito da farmácia registra o horário, 05h14.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionada por volta das 5h19 para a Avenida Nossa Senhora do Loreto, 990, Vila Medeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas as duas vítimas evoluíram para óbito. O caso está em investigação pelo 39º Distrito Policial (Vila Gustavo).

A farmácia RaiaDrogasil, em nota, lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares das vítimas. A empresa já está colaborando com as investigações policiais.

Em nota, a SSP lamentou a morte do policial militar e informou que o cabo Anderson integrava o efetivo do 7ª BMP/M.

Veja a nota completa da SSP:

