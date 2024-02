Após sair da cadeia com ajuda da mãe desembargadora, homem é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma

Magistrada foi aposentada compulsoriamente após usar sua posição para beneficiar o filho

ATIBAIA – O procurado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma Breno Fernando Solon Borges foi preso na tarde deste sábado (24) durante uma abordagem em Atibaia, no interior de São Paulo. Sua mãe, Tânia Garcia de Freitas Borges, é ex-desembargadora e lhe ajudou a sair da prisão em 2017.

A equipe do 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) recapturou Breno Fernando durante uma abordagem policial. Ele e um passageiro estavam em um veículo com licenciamento em atraso.

Em março de 2017, Breno Fernando foi preso no Mato Grosso do Sul com 170 quilos de maconha, além de 200 munições de fuzil, dizendo para a autoridade que era o proprietário da carga e iria realizar a venda.

De acordo com as equipes do Baep responsáveis pela área do 34° Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência está sendo apresentada na central de flagrantes de Atibaia e o criminoso trabalhava como serralheiro.

Relembre o caso

A desembargadora, Tânia Garcia de Freitas Borges, foi aposentada compulsoriamente, em outubro de 2021, por ajudar o filho, preso por tráfico de drogas e porte e posse ilegal de arma, a sair da cadeia.

A maioria entre os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entendeu que a magistrada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MS) usou de sua posição para beneficiar o filho e tirá-lo da prisão.

A desembargadora teria agido para que o cumprimento de habeas corpus que garantia a remoção do filho preso preventivamente para uma clínica psiquiátrica fosse agilizado.

Além de ter sido preso em flagrante enquanto transportava 170 quilos de maconha e munições de fuzil, Breno Fernando já tinha um mandado de prisão expedido pela polícia por suspeita de colaboração na fuga de um chefe do tráfico.

Ele estava detido na penitenciária de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

Fonte: cnnbrasil.com.br