Leilão de Gado Virtual da Igreja Nossa Senhora das Graças alcança sucesso esperado

ANDRADINA – Foi um grande dia, que começou dias antes com todos os preparativos e culminou no grande almoço com a realização do Leilão de Gado Geral, de forma virtual, da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, realizado no último domingo (18), nas dependências do salão de eventos e adjacências. A renda será revertida para a continuidade das obras de ampliação e também a social, uma das obras mais brilhantes do município de Andradina, chegando sempre para ajudar aqueles que mais necessitam, tanto física, como espiritualmente.

Tudo coordenado pelos Padre Rafael Lopes e Padre Rafael Casari da Silva que tanto se dedicam pela Igreja e pelo povo que a frequenta.

Como sempre acontece, dezenas de famílias, incluindo pequenos sitiantes, grandes fazendeiros, usineiros e agropecuaristas em geral, estiveram presentes, primeiro para o almoço regado a feijão gordo, arroz branco, farofa, carne e linguiça assados, tudo isso temperado com uma cerveja bem gelada, refrigerantes, sucos e água mineral a um preço que cabia no bolso de todo mundo e deixou a alma com a certeza do dever social cumprido.

Logo após o almoço passou-se ao leilão de gado propriamente dito, de forma virtual, com cada lote sendo disputado real por real, e levava aquele que oferecia o preço mais alto no lote. Além do gado e carneiro, foram arrematados outros itens doados pela comunidade como um todo.

Os leiloeiros foram outro show a parte, com pessoas profissionais e acostumadas a enxergar um movimento, que a muitos passam despercebidos. Um piscar de olhos ou levantamento do dele polegar, já era suficiente para que o leiloeiro chamasse para si o dono do melhor arremate. Parabéns, temos pessoas que sabem do oficio de leilão.