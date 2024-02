Morador de Andradina morre em acidente de moto na rodovia que liga 3 Irmãos à Usina Santa Adélia

ANDRADINA – O motorista de ônibus Allex Marcos Guilhermino, de 47 anos, morreu na madrugada deste sábado (24), ao se envolver em acidente na rodovia que liga a UHE Três Irmãos à Usina Santa Adélia, no trecho identificado por Rodovia Euclides Oliveira Figueiredo (SP 563). Seu corpo esta sendo velado em Ilha Solteira e o sepultamento acontece às 9h no cemitério daquela cidade, onde já estão sepultados um irmão e a mãe do motorista.

Não há maiores informações sobre o acidente fatal, mas ele aconteceu quando o morador de Andradina seguia pela rodovia citada pilotando uma moto CG 150, na cor preta, placa de Castilho/SP, quando, por motivos a serem investigados pela Polícia Civil, aconteceu a batida frontal da moto contra um veículo Peugeot.

Com a violenta colisão, Allex Guilhermino teve morte instantânea. Já o motorista do Peugeout saiu ileso do acidente. Uma das pistas do trecho onde aconteceu o acidente precisou ser interditado para o trabalho dos bombeiros, além do registro da perícia técnico/científica.