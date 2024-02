Andradinense Renato Sertanejeiro se apresenta no Domingo Legal às 10h15

SÃO PAULO – Neste domingo (18), a partir das 10:15 no SBT (sistema Brasileiro de Televisão), no Programa Domingo Legal do Celso Portioli, terá a participação de um andradinense: Renato Candido Fernandes, ou, Renato Sertanejeiro.

Renato atua como apresentador, influenciador e YouTuber ligado ao mundo sertanejo, e tem em suas redes sociais mais de 3 milhões de seguidores.

Filho de Adeilson Fernandes e Márcia

Apaixonado por sertanejo desde criança, largou uma carreira promissora numa das maiores multinacionais do Brasil e foi se aventurar nas redes sociais.

Possui no YouTube o Canal Sertanejeiro e o “Prosa do Sertanejeiro”, onde o público pode conferir entrevistas que dão a conhecer sobre a carreira e a vida de artistas e personalidades que tornam a música sertaneja o ritmo mais popular no Brasil.

Gravado no formato de podcast ao vivo, tem como ideia e objetivo criar um ambiente espontâneo, onde o convidado fala livremente, em que nada é roteirizado. “Não são só os artistas. Colocamos em evidência todo mundo do segmento sertanejo, como o produtor musical, o empresário, o compositor e todos que estejam envolvidos com o meio. Até porque não existe tanta visibilidade para eles, mas ainda assim têm muitas histórias e rendem ótimas conversas”, ressalta Renato.