Homem baleado na virada do ano morre depois de 25 dias internado

ANDRADINA – O presidiário

residente no bairro Santa Cecília, morreu de infecção generalizada depois de 25 dias internado na Santa Casa de Andradina. Ele havia sido baleado no dia 1 de janeiro deste ano, no cruzamento das ruas Emília Ribas com Isabel Santos Kennetch, a menos de 20 metros de sua casa. O autor do tiro até o momento não foi descoberto. Nonô estava de saidinha de Natal e retornaria a uma penitenciária na terça-feira, dia 02.

A tentativa de homicídio, e agora convertida em homicídio, aconteceu quando Nonô, que tinha um extensa ficha com ocorrências policiais, estava no referido cruzamento quando um homem teria se aproximado dele e desferido um golpe de capacete e posteriormente desferido um tido contra ele, que o acertou no abdômen, lado esquerdo. Segundo Nonô disse em depoimento, a briga foi motivada por dividas de drogas que ele tinha com o agressor.

O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e o encaminhou para a Santa Casa local, onde passou por cirurgia do ferimento a bala e do corte contuso no couro cabeludo provocado pela capacitada. A Polícia Civil o ouviu nessa ocasião e ele se negou a informar o nome do agressor.

Durante esse período de internação ele sofreu infecção devido ao ferimento no intestino, sendo transferido para a UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, onde acabou evoluindo para infecção generalizado e em consequência a falência dos órgãos e a morte.

A Polícia Civil investiga o caso para se chegar ao autor desse homicídio, mesmo a vítima tendo se recusado, quando viva, a dizer quem foi.