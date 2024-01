Enfermeira morre depois de ser atingida no pescoÃ§o por linha com cerol

TRÊS LAGOAS/MS – A enfermeira Katia Pavanelli, de 33 anos, morreu depois de ter o pescoço atingido por uma linha com cerol quando trafegava em sua motocicleta acompanhada de seu filho de apenas 5 anos de idade na tarde de sábado (27). O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local, mas nada pode fazer, somente atestando o óbito. As Policias Militar e Civil também estiveram no local, juntamente com a Perícia para os procedimentos de praxe. O corpo dela foi removido do local por uma empresa funerária da cidade e encaminhado ao IMOL – Instituto Médico Odontológico Legal e depois liberado para a família para sepultamento.

O acidente fatal aconteceu no fim da tarde de sábado (27), quando Katia seguia pela rua Rogaciano Moreira, entre o bairro vila Haro e Violetas, em uma motoneta e uma linha com cerol enroscou em seu pescoço. Sem tempo para frear, a linha provocou um corte profundo no pescoço dela, perdendo muito sangue, vindo a óbito no local.

Infelizmente a imprudência de soltar pipas com linhas de cerol acabou provocando mais uma vítima. A Polícia Militar não localizou a pessoa que possivelmente estava soltando a Pipa. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e tentar localizar o autor, que, dependendo do entendido final do delegado no inquérito, pode responder por homicídio culposo (quando não há intenção), ou doloso (com intenção).