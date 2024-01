Santo Antônio goleia a A. E. Piloto por 12 a 3 e está na semifinal do Futsal de Férias

ANDRADINA – A equipe do Santo Antônio, uma das mais tradicionais da cidade, quer seja no futebol de campo, ou no futsal, aplicou uma goleada de 12 a 3 no esforçado time da Auto Escola Piloto, em partida disputada na última sexta-feira (26), no ginásio Guriango, válida pela fase quartas-de-final do Futsal de Férias 2024. Com o resultado, conquistou a tão desejada vaga para a semifinal da competição.

Como era de se esperar, o Santo Antônio foi com tudo para cima da A. E. Piloto, e rapidamente fez o primeiro gol. O maior erro do adversário foi querer ir empatar rapidamente, se abrindo para o toque rápido e eficaz do Santo Antônio, que foi reforçado pelo habilidoso Marcio Richardes. Esse é diferenciado e dá sempre outra dinâmica aos jogos que atua.

Totalmente perdido em quadra e com os rompantes do seu técnico Renan Ribeiro, que acabou expulso, a A. E. Piloto fez uma partida totalmente atípica ao que vinha atuando, inclusive quando desbancou um dos favoritos ao título do Futsal, o ATC/Suco Life, onde jogou muita bola.

Agora o Santo Antônio enfrenta na semifinal do Futsal de Férias 2024 o Carvalho Express e vai tentar manter a escrita de ser um dos times favoritos ao título do campeonato.

PILOTO X ATC/SUCO LIFE

Só para relembrar essa partida válida pela fase oitavas-de-final realizada na última segunda-feira (22/01), quando a A. E. Piloto conquistou a vaga para as quartas-de-final, até hoje repercute o fato de o cronômetro principal do Curiango estar zerado há pelo menos 30 segundos quando a partida estava 4 a 3 para o ATC.

O árbitro informou que havia combinado com o capitão do ATC de dar mais 40 segundo de acréscimo, porém, o treinador da equipe, Maurício Carneiro, disse não ter sido informado sobre isso. A mesa cronometrou os 40 segundos sugeridos. Resultado: a A. E. Piloto empatou a partida com 30º segundos “de acréscimo”, conquistou o ponto que lhe deu o direito à vaga para as quartas-de-final e ai o quiprocó estava formado. O árbitro Rafael (Pereira Barreto) não voltou atrás e o tradicional ATC estava eliminado da competição.

Depois o Piloto encarou o fortíssimo Santo Antônio nas quartas-de-final e vocês sabem o final dessa história.

JOGOS NO GIME

A partir de terça-feira (30/01), os jogos válidos pela semifinal do Futsal de Férias 2024, assim como a grande final, na sexta-feira (02/02), serão disputados no GIME – Ginásio Municipal de Esportes “Agenor Francisco da Cunha, localizado na rua Paraíba, também próximo ao estádio municipal e ao ATC – Andradina Tênis Clube.

TERÇA-FEIRA (30/01)

19h30 – Santo Antônio x Carvalho Express

20h30 – Taurus x Juventude/Skina Brasil

SEXTA-FEIRA (02/02)

Vencedor do jogo 1 X Vencedor do jogo 2