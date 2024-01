Adolescentes são baleados ao praticarem ‘roleta-russa’ em Olímpia

Adolescente de 16 anos atingiu o rosto da vítima, de 15. Em seguida, irmão de um dos envolvidos tomou a arma e disparou contra o mais velho. Vítimas foram socorridas e levadas à Santa Casa de Barretos (SP).

OLÍMPIA – Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram baleados enquanto praticavam “roleta-russa”, em Olímpia (SP), na tarde de segunda-feira (22).

Segundo a Polícia Civil, eles praticavam “roleta-russa” com um revólver quando o mais velho atirou no rosto do mais novo. O irmão da vítima, de 19 anos, viu o adolescente baleado, tomou a arma do autor dos disparos e atirou três vezes contra ele.

A Polícia Militar foi acionada e o jovem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

Os adolescentes foram socorridos e levados à Santa Casa de Barretos, onde permaneceram internadas.