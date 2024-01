Ocupação Hoteleira está em 50% para o fim de semana

ANDRADINA – Janeiro de 2024 chega em sua reta final trazendo mais números positivos para o turismo. A ocupação hoteleira no próximo final de semana (27/28) está em 50%. O município possui aproximadamente 1,5 mil leitos, contando com os sistemas de hospedagens via Airbnb, conforme informou a subsecretária de turismo Viviane Castro.



O dado, divulgado pela Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa do Governo de Andradina.



O levantamento também analisou a ocupação hoteleira em seis hotéis da cidade e todos apresentaram altas na ocupação, em relação a alta estação para o turismo e também a realização de eventos no município, como o Segundo MotoCafé, a ser realizado no próximo domingo 28, onde os participantes, além da presença no evento, movimentam a cidade e suas atrações. No ano passado o evento atraiu 1000 visitantes até Andradina.



Moto Café – No próximo domingo 2º Moto Café de Andradina deve atrair milhares de motociclistas em Andradina. A primeira edição do encontro foi sucesso, reunindo mais de 2 mil motociclistas de todas as partes do país para um encontro no café da manhã.



O local será o Centro Cultural Pioneiros de Andradina (Av. Barão do Rio Branco s/n – Centro), à partir das 8 horas, com um café da manhã para recepcionar os visitantes e shows à partir das 10h.



O evento organizado pelo Grupo Bikers Ride tem o apoio do Governo de Andradina através da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.



Já estão confirmadas as participações dos Insanos MC, Profanum, Lokas, Ladies Off The Road, Amor Sobre Rodas, Mulheres Moto Livre e Confraria Moto Na Veia, com motociclistas das cidades da região e Bauru, Campo Grande (MS), Dourados (MS), Presidente Prudente, Jales, São José do Rio Preto e Votuporanga.



Toda a renda do evento vai para a APAAR (Associação Protetora dos Animais de Andradina e Região).

Secom/Prefeitura