Corpo de homem que desapareceu enquanto pilotava moto aquática é encontrado no rio Tietê

Acidente ocorreu na tarde de domingo (21) em Glicério (SP). Corpo dele estava a mais de cinco metros de profundidade e 40 metros distante da margem do rio.

GLICÉRIO – O Corpo de Bombeiros e a Marinha encontraram o corpo do homem de 48 anos que desapareceu enquanto pilotava uma moto aquática no rio Tietê, em Glicério (SP). O acidente aconteceu na tarde de domingo (21) no Rio Tietê.

Conforme apurado pela TV TEM, Oriosvaldo Dourado de Souza pilotava a moto aquática quando caiu do veículo e desapareceu na água. Ele não usava colete salva-vidas. O corpo dele foi encontrado a mais de cinco metros de profundidade e 40 metros distante da margem do rio.

O corpo de Oriosvaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

Fonte: G1/Rio Preto e Araçatuba