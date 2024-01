Posto de Atendimento ao Trabalhador tem dezenas de oportunidades de trabalho

ANDRADINA – O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Andradina está recebendo currículos para 23 vagas abertas no dia de hoje (15). Para ter acesso a essas oportunidades profissionais procurar diretamente o PAT, ligado a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa, na rua J.A de Carvalho, 1173, ou enviar currículo para: pat.andradina.emprego@hotmail.com. Informar no assunto do e-mail o cargo pretendido.

Vagas disponíveis:

Promotor de Vendas – 1

Empregada doméstica – 1

Folguista (recepção hotel) – 1

Operador de armazenagem e expedição – 15

Cozinheira – 1

Auxiliar de produção – 2

Auxiliar de curtume – 4

Secom/Prefeitura