“Jogue Limpo” com Andradina

ANDRADINA – “Quem joga Lixo na rua, joga Sujo com a Cidade”. Lugar de lixo é no lixo. Com esse slogan, o Governo de Andradina lançou uma grande campanha de conscientização para o combate à sujeira na cidade.

A campanha “Jogue Limpo”, idealizada pela Secretaria de Turismo, busca chamar a atenção da população para o problema. Apesar da do Governo fazer a parte dele na limpeza de espaços públicos ou de uso público, a ação individual das pessoas, todos os dias, c0oloca tonelada de lixo em locais impróprios.

A campanha também está presente em todos os canais de comunicação da Prefeitura, em especial as redes sociais e “a participação da comunidade para ampliar a divulgação é essencial para a conscientização de todos”, segundo a subsecretária de Turismo, Viviane Castro.

“Trata-se de uma campanha de cidadania. Nosso objetivo principal é a conscientização das pessoas”, explica.

NOTA DA REDAÇÃO

Com a realização do Futsal de Férias 2024 no ginásio Curiango, as adjacências do local, incluindo a frente do quartel do Corpo de Bombeiros, Praça do Tiro de Guerra e até a Praça de Skate Binha Colombo (em reforma), tem experimentado um acumulo de sujeiras, incluindo copos descartáveis, garrafas long nech de vidro, embalagens de papelão para condicionamento de batata frita, pipoca, além de sacos plásticos para armazenamento de lanches.

Seria interessante que o município implantasse provisoriamente urnas coletores de lixo descartáveis, ou até mesmo uma caçamba para o lixo acumulado durante os jogos do Futsal de Férias. A redação do Mil Noticias tem recebido fotos dos locais citados e a sujeira realmente está tomando conta, deixando essas praças e prédios com uma imagem deplorável.

