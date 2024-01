Juventude Skina Brasil vence por 5 a 0 o Borussia no Futsal de Férias

ANDRADINA – O Juventude Skina Brasil não encontrou dificuldades para vencer por 5 a 0 o frágil Borussia em partida realizada na noite de segunda-feira (15), válida pelo Futsal de Férias 2024, no Ginásio Dr. Curiango, demonstrando com isso que é uma das equipes candidatas e conquistar vagas para as próximas fases da competição. O time alia juventude e experiência em quadra

O Juventude começou em ritmo forte o jogo, não dando chances para o adversário construir jogadas e os gols não demoraram para aparecer. Com um placar já favorável ainda no primeiro tempo, a comissão técnica optou por dar rodagem aos outros jogadores e isso parece que acelerou ainda mais as jogadas, já que os novatos querem mostrar serviço.

Com tranquilidade o Juventude Skina Brasil foi desacelerando gradualmente o ritmo e construiu uma bela vitória por 5 a 0, cabendo até mais se tivesse pretensões de um placar mais elástico. Na segunda fase o time deve ser colocado à prova, já que teoricamente vai pegar adversários mais difíceis.

PRÓXIMA RODADA

Na noite desta terça-feira (16), acontecem mais 3 jogos a partir das 19h15, também no ginásio Dr. Curiango, conforme segue:

19h15 – Boca Junior x Shaktar Donetsk

20h15 – Hermanos x Porto

21h15 – Juventude x Santo Antônio