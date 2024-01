Polícia Militar salva criança que havia se perdido em área de mata em Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar conseguiu localizar e salvar no início da noite de terça-feira, dia 16, uma criança de apenas quatro anos que estava perdida em área de mata da cidade de Ilha Solteira, às margens do rio Paraná. Depois de sua localização, ela foi entregue aos cuidados da avó. A ação em prol da comunidade repercutiu em vários órgãos de comunicação e em redes sociais.

A localização e salvamento aconteceu quando policiais militares de Ilha Solteira foram acionados para atendimento de ocorrência de criança perdida.

No local, área rural da cidade, os policiais entraram em contato com a solicitante, que informou ser avó de uma criança de quatro anos, portadora de TEA (Transtorno do Espectro Autista), e que sua neta havia desaparecido.

A equipe solicitou apoio e iniciou buscas por toda a região, área de mata às margens do rio Paraná.

Após duas horas de buscas, já no período noturno, localizaram a criança, a cerca de 1.500 metros de sua residência, agarrada a uma árvore e chorando, mas sem ferimentos. Indagada, informou que fugiu ao sentir medo do gado que se aproximou.

A criança foi reconduzida até a sua residência e entregue aos cuidados de sua avó, que externou sua gratidão através de um vídeo.

Ha autorização da avó para divulgação da ocorrência e imagem da criança, feita por vídeo, em posse do P/5 do 28º BPM/I.