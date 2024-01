Rua Evandro B. Calvoso será mão dupla em toda sua extensão

ANDRADINA – O Governo de Andradina, por meio de sua Divisão de Trânsito, está executando a mudança de mão de direção na Rua Evandro Brembatti Calvoso que vai ser mão dupla no trecho da Avenida Rio Grande do Sul (altura da Vila Sanches) até a Rua Iguaçú (no Bairro Stela Maris). Com a mudança a via será mão dupla em toda a sua extensão.

A mudança causará uma mudança considerável na via, uma das mais extensas no município, refletindo principalmente no trânsito no Centro da cidade, onde ela será a única do perímetro que fará o acesso em duas mãos entre a parte “alta” e “baixa” de Andradina.

O principal motivo estratégico para a mudança é justamente criar uma via alternativa para os motoristas, diante do aumento do fluxo de veículos nas vias alternativas, por ocasião das mudanças no trânsito no Centro da cidade.

A Secretaria de Obras está trabalhando na abertura da passagem de nível na Evandro, vencendo o obstáculo de acesso entre as duas regiões da cidade. A passagem, sem cancela, vai receber sinalização de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503/97), os trens têm preferência de passagem sobre os demais veículos. Além disso, o ato de deixar de parar o veículo antes de atravessar a linha férrea é considerado como uma infração gravíssima, sujeita a aplicação de multa. Por isso os motoristas e também os pedestres devem parar, olhar e escutar antes de atravessar a via férrea.

O Governo de Andradina realizou várias aberturas de passagem de nível, promovendo a ligação entre bairros o que encurta distâncias e “destrava” o trânsito, levando além de rapidez e segurança, o desenvolvimento para as comunidades.