Juventude/Skina Brasil goleia por 6 a 1 o Unidos Somos Um

ANDRADINA – O time do Juventude/Skina Brasil mostrou que este ano pode ser um dos candidatos a avançar nas etapas seguintes do Futsal de Férias 2024, depois de apresentar um excelente futebol na sua estreia acontecida na noite de segunda-feira (08), quando goleou por 6 a 1 o esforçado time do Unidos Somos Um. O único gol da equipe do Unidos ainda foi contra.

O Juventude é formada em sua maioria por garotos que vem despontando no cenário futebolístico municipal e regional, juntando=se com a experiência de veteranos, como o sempre oportunista Wendel Nesyama, o “Japa”, por algumas vezes já sagrado artilheiro das competições que disputou. Uma contusão o deixou fora de quadra e dos gramados por muito tempo, mas gradativamente está voltando à sua forma.

O Juventude começou elétrico, mas esbarrou na ansiedade de se chegar rapidamente ao gol, aliado ao folego do adversário, que aguentou a pressão por um bom tempo na primeira etapa da partida. Porém, depois do primeiro gol, o time do Juventude se encaixou e passou a fazer grandes jogadas. Dominou pelo menos 60% das ações de jogo e a goleada foi questão de tempo para ser construída. Tem duas ou três peças de poder de decisão incrível.

Nessa etapa inicial não deve ter problemas para se classificar.

PRÓXIMA RODADA

Na noite desta terça-feira (09), acontecem outras 3 partidas válidas pelo Futsal de Férias 2024, também no ginásio “Curiango”:

19h15 – Carvalho Express X Shaktar Donetsk

20h15 – Inter X Juventude

21h15 – Imperial X Santo Antônio