Boca Junior aplica uma sonora goleada por 8 a 1 no Hermanos

ANDRADINA – O forte time do Boca Junior não tomou conhecimento da equipe Hermanos e aplicou uma sonora goleada por 8 a 1 em partida disputada na noite de segunda-feira (08), no Curiango, na estreia das duas equipes na competição. O Boca Júnior formou uma base muito boa com garotos ainda muito novos, mas com experiência já nos gramados andradinenses. Essa equipe vai dar trabalho para os adversários no Futsal de férias 2024.

A equipe é composta por vários jogadores muito jovens ainda, porém, que já tem tarimba de sobra para enfrentar desafios. E isso foi demonstrado na partida de segunda-feira, 08, já que, enquanto o

adversário teve pernas, o time não se afobou, tocou a bola o tempo necessário, sem tentar jogadas mirabolantes.

Depois que saiu o primeiro gol, foi uma enxurrada de jogadas bonitas, outras de efeito, mas sem menosprezar o adversário e o placar foi construído com um futebol coletivo, que deu gosto de assistir. Isso é bom, já que os esportistas vão ao ginásio ver um bom futebol, jogadas ensaiadas e que é mais importante: muitos gols.

Mais uma vez ficou comprovado que a mescla de juventude com jogadores experientes faz uma boa equipe e três dessas equipes já demonstraram isso: Juventude, Boa Junior e Taurus. Outras equipes já tem um elenco mais tarimbado, como são os casos de Sucos Life e Pumas/Porto.

PRÓXIMA RODADA

Na noite desta terça-feira (09), acontecem outras 3 partidas válidas pelo Futsal de Férias 2024, também no ginásio “Curiango”:

19h15 – Carvalho Express X Shaktar Donetsk

20h15 – Inter X Juventude

21h15 – Imperial X Santo Antônio