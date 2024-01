Estoril vence o São João por 5 a 4 na estreia das duas equipes no Futsal de Férias

ANDRADINA – Em um jogo que qualquer que fosse o resultado e a vitória para um lado ou para o outro, o time do Estoril conseguiu importante vitória por 5 a 4 diante do União São João, em partida realizada na noite de segunda-feira (08), no “ginásio Curiango”, com uma excelente plateia. Nesta terça-feira (09), acontecem outras três partidas válidas pelo Futsal de Férias 2024.

O jogo foi equilibrado do começo ao fim entre as duas equipes, tendo hora uma delas passado na frente, hora a outra, demonstrando que ninguém queria sair com a derrota nesse confronto de estreia dos dois times.

O time do União São João ainda reclamou muito da arbitragem, alegando que o goleiro do Estoril adiantou demais quando da cobrança de uma penalidade, já que, caso tivesse marcado certamente sairiam com a desejada vitória. Justamente no lance seguido à penalidade, o Estoril fez o quinto gol, o da vitória, que foi muito comemorada por atletas e dirigentes da agremiação.

PRÓXIMA RODADA

Na noite desta terça-feira (09), acontecem outras 3 partidas válidas pelo Futsal de Férias 2024, também no ginásio “Curiango”:

19h15 – Carvalho Express X Shaktar Donetsk

20h15 – Inter X Juventude

21h15 – Imperial X Santo Antônio