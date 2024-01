Barco com família de Santa Fé do Sul afunda em Santa Clara D´Oeste

SANTA CLARA D’OESTE – No último sábado (6), uma família de Santa Fé navegava tranquilamente pelo Rio Grande(MG) em Santa Clara d’Oeste, quando por volta das 18h, em razão dos fortes ventos a embarcação naufragou. Pai, mãe, uma criança de 1 ano e 9 meses e uma senhora de 55 anos, genitora do piloto estavam na embarcação. Todos os ocupantes estavam de colete.

Três se agarraram em uma árvore, o pai, a mãe e a criança. A senhora sumiu do campo de visão em razão das fortes ondas. Horas depois um barco de pesca que passava próximo os resgataram e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Iniciada as buscas pela senhora, ela foi resgatada quando ainda boiava das águas cerca de quatro horas depois do acidente. Além do grande desgaste físico aparente, ela é hipertensa, cardiopata, diabética e possuir dificuldade de locomoção, mas sobreviveu graças a Deus, ao colete salva vidas e aos Bombeiros