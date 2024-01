Carvalho Express e Shaktar fazem a melhor partida até aqui do Futsal de Férias

ANDRADINA – O resultado a favor de uma ou de outra equipe poderia ser esperado naquele que foi considerado o melhor jogo do Futsal de Férias 2024, quando o Carvalho Express derrotou por 7 a 6 o Shaktar Donetsk, em partida realizada na noite de terça-feira (09), no ginásio Dr. Curiango. A competência esteve do lado dos dois times, mas a sorte sorriu Para o Carvalho, quer em um detalhe e oportunismo de seus jogadores conseguiram sair com desejada vitória.

Durante toda a partida, nenhuma das equipes conseguiu abrir vantagem confortável. Hora era vantagem para uma, hora era para outra e assim foi durante o transcorrer do jogo, até que o Carvalho Express conseguiu o sétimo gol, que lhe deu vantagem e garantiu a vitória.

Shaktar pode ter sido derrotado na estreia da competição, mas mostrou que é uma equipe que vai dar muito trabalho para os adversários e vai em busca de uma vaga na próxima fase do campeonato de Futsal de Férias. Parabéns para as duas equipes por proporcionarem um bonito jogo de se ver, onde, durante todo o tempo buscaram a vitória. Nesse jogo alguém teve que sair com a vitória e o outro amargar a derrota, mas o futebol com a bola pesada saiu vitorioso.

PRÓXIMA RODADA

A Secretaria Municipal de Esportes programou para a noite desta quarta-feira (10), a partir das 19h15, mais três partidas válidas pelo Futsal de Férias 2024, no ginásio Dr. Curiango. Aliás, que calor insuportável está dentro do ginásio.

Confira quais são os jogos:

19h15 – Pumas Porto x A. E. Piloto

20h15 – Taurus x Manchester Sítio

21h15 – Borussia x Estoril