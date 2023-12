Acusado de esfaquear e matar “Flavinho” em Castilho é preso em Três Lagoas

Após matar vítima com um golpe de faca no pescoço, fugiu a pé para Três Lagoas.

TRÊS LAGOAS/MS – José Vagner da Silva Júnior, 33 anos foi preso na tarde de quinta-feira (28) em Três Lagoas, após assassinar com um golpe de faca um homem identificado como “Flavinho”, morador de Três Lagoas na cidade paulista de Castilho (SP).

O corpo de “Flavinho” foi encontrado próximo ao almoxarifado do município paulista, onde informações repassadas ao Pelotão da PM de Castilho, pertencente ao 28° Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I) por populares apontavam que a vítima passava alguns dias com sua mãe, moradora da área rural e tinha problemas de alcoolismo.

Ainda conforme detalhes, entre a madrugada de quarta e quinta-feira, “Flavinho” foi visto junto de outras três pessoas, que também seriam alcoólatras, porém, na manhã de quinta-feira (28), seu corpo foi localizado com uma perfuração no pescoço, onde a morte teria sido causada por um choque hipovolêmico, causado pelo intenso sangramento da vítima. O corpo da vítima foi levado, após os trabalhos periciais, para o IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) de Andradina (SP).

Durante os trabalhos de investigação, a Polícia Militar de Três Lagoas identificou o autor do crime na tarde de quinta-feira, onde o assassino confessou o crime à Polícia, alegando que tanto ele, quanto “Flavinho” andavam juntos entre Três Lagoas, Castilho e Andradina, em São Paulo, e que a vítima teria furtado seu celular no dia anterior ao homicídio.

Ainda no dia do crime, José Vagner teria encontrado “Flavinho” no Terminal Rodoviário de Castilho, onde se desentenderam após levar um soco no rosto e foram separados pela Polícia castilhense. Depois que os policiais foram embora, tomou posse de uma faca e desferiu contra o pescoço da vítima, deixando a arma do crime sobre o corpo e fugindo a pé para Três Lagoas.