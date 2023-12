Lanchonete Carlito’s promove som ao vivo em Murutinga do Sul

MURUTINGA DO SUL – A população de Murutinga do Sul pode apreciar na noite da última sexta-feira (22), algumas horas agradáveis na principal rua da cidade com o som ao vivo da dupla andradinense Lucas & André, em uma grande promoção da Lanchonete Carlito’s. Todos já pediram bis e aguardam ansiosamente novos eventos como esse.

O som aconteceu na principal avenida da cidade, a Prefeito Romeu Cestari, aproveitando que este final de ano a Prefeitura interditou um trecho da avenida, providenciou enfeites e luzes com motivos natalinos. Durante o dia somente veículos de passeio podem passar pelo local em baixa velocidade. A noite é interditada para as famílias poderem passear e passarem momentos agradáveis.

A lanchonete Carlito’s já havia promovido evento semelhante tempos atrás e agradou em cheio o público presente, que pediu a repetição do evento. Mesmo com outros shows na mesma noite em Guaraçaí e Andradina, a presença do público foi satisfatória, disse Sandro Salviano, um dos entusiastas do evento.

Além do show ao vivo com Lucas e André, o público presente pode comprar cerveja, agua mineral, refrigerante e porções de frios variados, tudo isso com mesas e cadeiras dos postos nas calçadas ou na rua mesmo, em um clima bem familiar e interiorano.