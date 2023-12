Homem tenta matar outro com machadinha após discussão na área central de Castilho

Em sua defesa acusado disse que estava tentando se defender, já que três homens da mesma família tentavam espanca-lo

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na manhã do último domingo, dia 24, um homem de 27 anos acusado de tentativa de homicídio, depois de discutir com três integrantes da mesma família (pai e 2 filhos), e se armar com uma machadinha para agredir os rivais. Encaminhados ao plantão policial de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Penapolis. Já o pai e um dos filhos foram indiciados por lesão corporal e ameaça, e liberados ao término do boletim de ocorrência. A machadinha foi apreendida.

O “quiprocó” aconteceu quando policiais militares de Castilho tomaram conhecimento de uma discussão entre 03 indivíduos, com uma rixa antiga, ocorrida pela Rua Osório Junqueira, tendo como ponto de partida o pátio de um posto de gasolina, onde iniciou-se as agressões mútuas com pedaços de madeira e uma machadinha, que deixaram os três envolvidos com lesões nos braços e tórax, tendo todos procurado ajuda médica no hospital local.

A Polícia Militar foi acionada para o hospital e encontrou os envolvidos já sendo atendidas e suturadas as feridas.

Após ouvirem as narrativas dos envolvidos, foram até a residência de um dos autores e localizaram uma das armas utilizadas, a machadinha.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao plantão policial de Andradina, onde o proprietário da machadinha foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e recolhida ao cárcere, enquanto os outros 03 envolvidos, pai e filhos, foram indiciados por lesão corporal e ameaça, e liberados ao término dos trabalhos.

Segundo o acusado desta tentativa de homicídio com a machadinha, uma das vítimas, um dos filhos, está respondendo a uma tentativa de homicídio justamente por ter disparado contra ele tempos atrás. A rixa entre eles portanto não é de agora e vem se arrastrando há anos e uma tragédia foi evitada, pelo menos desta vez.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia realizada na segunda-feira, (dia 25 – Natal), a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, determinando seu recolhimento à cadeia de Penápolis, permanecendo à disposição da Justiça.