Autônomo preso por tráfico e posse ilegal de arma de fogo no Nova Canaã

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (26), autônomo de 27 anos, residente no loteamento Nova Canaã, anexo ao bairro Gasparelli, acusado de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, depois de flagrado com crack, maconha e cocaína, munições e FR 3.575,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado, ficando preso, à disposição da justiça. O material ilícito foi apreendido.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe de Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), recebeu denúncia indicando que indivíduo morador do Nova Canaã, em Andradina estaria promovendo o tráfico de drogas em sua residência.

A equipe se deslocou ao bairro indicado, quando os policiais avistaram duas pessoas sentadas na calçada, uma delas o denunciado, autônomo de 27 anos, proprietário do imóvel, que ao avistar a equipe tentou entrar rapidamente, sendo detido e revistado.

Em seguida os policiais efetuaram uma revista no interior da residência localizando, em diversos pontos distintos da casa, várias pedras de crack, que aferiram 20 gramas, porções de maconha, que aferiram 4 gramas e cocaína, que aferiu 5 gramas, além de um revólver marca Taurus, calibre .32, oxidado, desmuniciado, com capacidade para 6 disparos, com numeração legível, bem como um blister (estojo plástico), com 5 munições intactas marca CBC do mesmo calibre, um coldre, além de RS 3,575,00.

Diante das evidências (material ilícito como a droga e o revólver) e denúncias, o morador foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, ficando preso, à disposição da justiça.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia virtual realizada na manhã de quarta-feira (27), a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, determinando seu recolhimento à cadeia de Penápolis.