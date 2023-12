Posto Viajantes comemora 7 anos com churrasco para clientes, amigos e colaboradores

ANDRADINA – O Auto Posto Viajantes comemorou neste mês de dezembro, mais precisamente no dia 05, seu 7º aniversário e, para marcar a data, ofereceu um churrasco para seus clientes caminhoneiros, amigos e colaboradores, com música ao vivo da dupla de Três Lagoas. O clima de festa rolou até próximo de 23h. O evento na empresa já é uma tradição e promete ser repetido no próximo ano.

Sempre pensando no melhor para você cliente amigo, o Posto Viajantes conta com uma ótima estrutura e os excelentes profissionais das várias áreas que atende, como bombas de abastecimento de etanol, gasolina e diesel, restaurante climatizado, páteo de descanso para os motoristas que queiram pernoitar pelo local, tudo localizado na SP 563 Acesso pela Av Rio Grande Do Sul, 3430 – Andradina-SP.

