Adolescente de 17 anos é detido pelo BAEP com 3 motos furtadas

ARAÇATUBA – Um adolescente de 17 anos, residente no bairro Porto Real, em Araçatuba, foi detido pelo BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, acusado de Ato Infracional/Receptação, depois de localizada em sua casa três motocicletas com registro de furtos no último mês de novembro, além de outras peças de motos já desmontadas. O menor foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi elaborado boletim de ocorrência de receptação. As motos e peças foram apreendidas para passarem por perícia.

A detenção do menor infrator aconteceu durante patrulhamento de Ações Especiais pelo Bairro Porto Real, quando um solicitante, ao avistar a viatura militar, informou que no início de uma determinada rua havia alguns indivíduos na calçada e que um deles guardava no interior de sua residência motocicletas com registro de furtos.

Diante das informações, a equipe do BAEP foi até o local indicado, sendo realizada a abordagem ao indivíduo com as características relatadas. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Cabe ressaltar que no momento da abordagem o portão da residência estava aberto, sendo verificado que no quintal havia uma motocicleta sem placa. Questionado sobre a moto, o adolescente informou que a mesma era produto de furto e que na parte dos fundos da casa haviam mais duas motocicletas, também produto de ilícito.

A equipe policial, acompanhada da mãe do abordado, realizou diligências no quintal da residência, localizando 01 Motocicleta (furto dia 12/11/23) Titan 125; 01 Motocicleta (furto dia 06/11/23) Titan 125; 01 Quadro de motocicleta (furto dia 05/11/23) Titan 125; 01 Escapamento e 01 Tanque.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, o abordado, de 17 anos, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foi elaborado boletim de ocorrência de receptação.