Nadadora Bia Rosa se classifica em 4 finais de brasileiro

RIO PRETO – A nadadora andradinense Ana Beatriz de Paula Rosa (15) está feliz da vida com os resultados obtidos no Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão, 15 e 16 anos, realizado em cinco dias na cidade de São José do Rio Preto.

O evento que reuniu cerca de 700 atletas de altíssimo nível técnico de 110 clubes do Brasil foi uma pedreira. Mas Bia Rosa que defende a parceria S.C.Corinthians Paulista/Andradina , não se intimidou, e com muita garra conseguiu se classificar em quatro finais de brasileiro com ótimas marcas : 200m borboleta, onde melhorou seis segundos, 200m medley, revezamentos 4×100 livre e 4×200 livre. A medalha não veio dessa vez, mas ela evoluiu muito, e sua pontuação foi muito importante para a equipe Corinthiana ficar entre as quatro melhores do País nesse campeonato.

Segundo o Professor Careca, ela foi atrevida nessa competição, sabia que poderia entrar nas finais e sonhava também com o pódio. Esses resultados foram muito importantes para ela continuar motivada e acreditar que em breve poderá conquistar a tão sonhada medalha. Agradecimentos ao ATC, Governo de Andradina e Associação dos pais da natação, que vem dando todo suporte pra que ela conquiste seus objetivos.

Secom/Prefeitura