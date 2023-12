Policiais militares salvam criança engasgada

ANDRADINA – Na tarde de terça-feira, dia 12, a dona de casa Gilmara Maria da Silva, mãe do garoto Pedro, de 3 anos, estava em sua residência quando notou que seu filho havia se engasgado com um pedaço de carne e não estava conseguindo respirar.



Rapidamente ela o colocou em seu veículo e dirigiu-se até a Sede do 28° Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), em Andradina, onde entrou carregando a criança no colo, ja cianótica (coloração azulada da pele) e com dificuldades respiratórias graves.

Os policiais militares que estavam no pátio, ao notarem a gravidade do caso, imediatamente iniciaram os procedimentos, empregaram técnicas de primeiros socorros, a Manobra de Heinlich, conseguindo a desobstrução parcial das vias respiratórias.

Em seguida, em uma viatura, encaminharam mãe e filho à UPA – Unidade de Pronto Atendimento , enquanto um policial seguia realizando as manobras, já que a criança expelia sangue por via oral, até que por fim conseguiram desobstruir completamente as vias aéreas da criança.

Pelo UPA ela foi medicada e internada em observação, e durante todo o tempo foi assistida pela equipe policial até sua alta, quando voltou à sede do Batalhão onde, mais calmos, puderam agradecer e tirar uma foto com um dos policiais que atuaram na ocorrência de suma importância para salvar a vida do garotinho.